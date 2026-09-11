Fêtons Halloween ! Civaux
samedi 31 octobre 2026 · Civaux
Informations pratiques
Civaux
Fêtons Halloween !
Musée archéologique Civaux Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31 18:00:00
Date(s) :
2026-10-31
A 14h30, à 15h30 et à 17h : atelier « Effrayants légumes d’Halloween-atelier créatif » – gratuit
14h30-17h30 : maquillage dans le hall du musée – gratuit
16h30 – goûter pour les participants aux ateliers et animations
14h30-17h30 : mini-chasse au trésor dans les salles du musée – 2€ par famille .
Musée archéologique Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English :
L’événement Fêtons Halloween ! Civaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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