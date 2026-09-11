UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Civaux

Fêtons Halloween ! Civaux

samedi 31 octobre 2026 · Civaux

Fêtons Halloween ! Civaux

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Musée archéologique
Ville
86320 Civaux
Département
Vienne
Tarif
2 2 2

Civaux

Fêtons Halloween !

Musée archéologique Civaux Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :
2026-10-31

A 14h30, à 15h30 et à 17h : atelier « Effrayants légumes d’Halloween-atelier créatif » – gratuit

14h30-17h30 : maquillage dans le hall du musée – gratuit

16h30 – goûter pour les participants aux ateliers et animations

14h30-17h30 : mini-chasse au trésor dans les salles du musée – 2€ par famille   .

Musée archéologique Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61  musee.civaux@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fêtons Halloween ! Civaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Civaux (Vienne)