Informations pratiques

Civaux

Fêtons Halloween !

Musée archéologique Civaux Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:30:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

A 14h30, à 15h30 et à 17h : atelier « Effrayants légumes d’Halloween-atelier créatif » – gratuit

14h30-17h30 : maquillage dans le hall du musée – gratuit

16h30 – goûter pour les participants aux ateliers et animations

14h30-17h30 : mini-chasse au trésor dans les salles du musée – 2€ par famille .

Musée archéologique Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English :

L’événement Fêtons Halloween ! Civaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne