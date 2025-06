Fêtons la bio Les Trexons Gerbépal 12 juillet 2025 10:00

Vosges

Fêtons la bio Les Trexons 18 Rue de la Fetelle Gerbépal Vosges

Deux jours pour fêter la bio à Gerbépal avec La Voivrelle qui vous propose un bal folk le samedi soir. Dimanche, place au marché bio et local avec les artisans et producteurs, stands d’associations environnementalistes, espaces de détente familiaux, buvette et restauration bio et locales, jeux et animations pour petits et grands, ateliers de fabrication d’objets sonores, jeux en bois, découverte des abeilles, balade avec des ânes, spectacle musical « Ciboulette », visite de la ferme du Hazard, causeries sur différents thèmes liés à l’alimentation, fresque participative sur la biodiversité, jeu de l’oie musical, concert avec le duo Influences, …Tout public

Two days of organic celebrations in Gerbépal with La Voivrelle featuring a folk dance on Saturday evening. On Sunday, there’s an organic and local market with craftsmen and producers, stands for environmental associations, family relaxation areas, organic and local refreshments and catering, games and entertainment for young and old, sound object-making workshops, wooden games, bee discovery, donkey rides, the « Ciboulette » musical show, a visit to the Hazard farm, talks on various food-related themes, a participatory fresco on biodiversity, a musical game of goose, a concert with the Influences duo, etc.

Zwei Tage lang können Sie in Gerbépal Bio feiern, mit La Voivrelle, die am Samstagabend einen Folk-Ball veranstaltet. Am Sonntag gibt es einen Bio- und Lokalmarkt mit Handwerkern und Produzenten, Stände von Umweltverbänden, Entspannungsbereiche für Familien, Bio- und lokale Getränke und Speisen, Spiele und Animationen für Groß und Klein, Workshops zur Herstellung von Klangobjekten, Holzspiele, Entdeckung der Bienen, Wanderung mit Eseln, musikalische Darbietung « Ciboulette », Besuch des Hazard-Bauernhofs, Gespräche über verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Ernährung, partizipatives Fresko über die Biodiversität, musikalisches Gänsespiel, Konzert mit dem Duo Influences, …

Due giorni per celebrare il vivere biologico a Gerbépal, con La Voivrelle che ospiterà una danza popolare sabato sera. Domenica ci sarà un mercato biologico e locale con artigiani e produttori, bancarelle di associazioni ambientaliste, aree relax per le famiglie, rinfreschi e cibi biologici e locali, giochi e animazioni per grandi e piccini, laboratori di costruzione di oggetti sonori, giochi in legno, scoperta delle api, passeggiate a dorso d’asino, lo spettacolo musicale « Ciboulette », una visita alla fattoria Hazard, conferenze su vari temi legati all’alimentazione, un affresco partecipativo sulla biodiversità, un gioco dell’oca musicale, un concerto del duo Influences, ecc.

Dos días para celebrar la vida ecológica en Gerbépal, con La Voivrelle como anfitriona de un baile folclórico el sábado por la noche. El domingo habrá un mercado ecológico y local con artesanos y productores, puestos de asociaciones ecologistas, zonas de descanso para las familias, refrescos y alimentos ecológicos y locales, juegos y animaciones para pequeños y mayores, talleres de fabricación de objetos sonoros, juegos de madera, descubrimiento de las abejas, paseos en burro, el espectáculo musical « Ciboulette », una visita a la granja Hazard, charlas sobre diversos temas relacionados con la alimentación, un fresco participativo sobre la biodiversidad, un juego musical de la oca, un concierto con el dúo Influences, etc.

