Fêtons la biodiversité A la rencontre de la dame blanche de nos ruisseaux Mairie Lys

Lys

Fêtons la biodiversité A la rencontre de la dame blanche de nos ruisseaux

Mairie 16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

A la rencontre de la dame blanche de nos ruisseaux Par le Parc national des Pyrénées

Tentez d’apercevoir l’écrevisse à pattes blanches, cette espèce rare et emblématique qui peuple nos cours d’eau.

Une occasion unique d’en apprendre plus sur les écrevisses et d’apprendre les gestes simples qui permettent de protéger

leur habitat naturel.

Prévoir vêtements chauds et bottes

Inscription indispensable sur evenement@pyrenees-parcnational.fr ou au 05 59 05 41 59 .

Mairie 16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59 evenement@pyrenees-parcnational.fr

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English : Fêtons la biodiversité A la rencontre de la dame blanche de nos ruisseaux

L’événement Fêtons la biodiversité A la rencontre de la dame blanche de nos ruisseaux Lys a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées