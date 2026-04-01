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Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages Maison pour tous Lys

Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages Maison pour tous Lys

Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages Maison pour tous Lys samedi 18 avril 2026.

Lieu : Maison pour tous

Adresse : 16 Chemin du Bourg

Ville : 64260 Lys

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Lys

Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages

Maison pour tous 16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

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Maison pour tous 16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59  evenement@pyrenees-parcnational.fr

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English : Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages

L’événement Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages Lys a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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