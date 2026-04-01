Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages Maison pour tous Lys

Lys

Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages

Maison pour tous 16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Persez les secrets des reines de la vie nocturne et leur chant envoûtant…

Pensez à réserver, places limitées evenement@pyrenees-parcnational.fr

Rdv au cinéma de Lys .

Maison pour tous 16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59 evenement@pyrenees-parcnational.fr

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English : Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages

L’événement Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages Lys a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées