Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages Maison pour tous Lys
Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages Maison pour tous Lys samedi 18 avril 2026.
Lys
Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages
Maison pour tous 16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Persez les secrets des reines de la vie nocturne et leur chant envoûtant…
Pensez à réserver, places limitées evenement@pyrenees-parcnational.fr
Rdv au cinéma de Lys .
Maison pour tous 16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59 evenement@pyrenees-parcnational.fr
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English : Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages
L’événement Fêtons la biodiversité A la rencontre des chouettes de nos villages Lys a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées