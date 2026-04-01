Fêtons la biodiversité Sous nos pieds, le monde caché du jardin Salles des Sports Sévignacq-Meyracq
Fêtons la biodiversité Sous nos pieds, le monde caché du jardin Salles des Sports Sévignacq-Meyracq samedi 25 avril 2026.
Sévignacq-Meyracq
Fêtons la biodiversité Sous nos pieds, le monde caché du jardin
Salles des Sports Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Qui se cache sous nos pieds ? Partez à la découvert des sols de vos jardins et de leur biodiversité.
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Salles des Sports Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59 evenement@pyrenees-parcnational.fr
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English : Fêtons la biodiversité Sous nos pieds, le monde caché du jardin
L’événement Fêtons la biodiversité Sous nos pieds, le monde caché du jardin Sévignacq-Meyracq a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées