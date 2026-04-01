Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fêtons la biodiversité Sous nos pieds, le monde caché du jardin Salles des Sports Sévignacq-Meyracq

Fêtons la biodiversité Sous nos pieds, le monde caché du jardin Salles des Sports Sévignacq-Meyracq

Fêtons la biodiversité Sous nos pieds, le monde caché du jardin Salles des Sports Sévignacq-Meyracq samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salles des Sports

Adresse : Place de l'Europe

Ville : 64260 Sévignacq-Meyracq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Sévignacq-Meyracq

Fêtons la biodiversité Sous nos pieds, le monde caché du jardin

Salles des Sports Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Qui se cache sous nos pieds ? Partez à la découvert des sols de vos jardins et de leur biodiversité.
Pensez à vous inscrire, places limitées evenement@pyrenees-parcnational.fr   .

Salles des Sports Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59  evenement@pyrenees-parcnational.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtons la biodiversité Sous nos pieds, le monde caché du jardin

L’événement Fêtons la biodiversité Sous nos pieds, le monde caché du jardin Sévignacq-Meyracq a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Sévignacq-Meyracq (Pyrénées-Atlantiques)