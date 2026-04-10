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Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Lundi 13 avril Parc du Berry Rennes

Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Lundi 13 avril Parc du Berry Rennes

Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Lundi 13 avril Parc du Berry Rennes lundi 13 avril 2026.

Lieu : Parc du Berry

Adresse : 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Lundi 13 avril Parc du Berry Rennes Lundi 13 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Programme de la journée du 13 avril

Découvrez les autres animations du 13 au 25 avril sur l’open agenda

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-13T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-13T18:00:00.000+02:00

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Parc du Berry 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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