Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Lundi 13 avril Parc du Berry Rennes
Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Lundi 13 avril Parc du Berry Rennes lundi 13 avril 2026.
Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Lundi 13 avril Parc du Berry Rennes Lundi 13 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine
Programme de la journée du 13 avril
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-13T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-13T18:00:00.000+02:00
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Parc du Berry 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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