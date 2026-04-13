Fêtons la nouvelle piscine de Villejean Parc du Berry Rennes 13 – 25 avril Ille-et-Vilaine

Deux semaines d’animations pour tous et toutes du 13 au 25 avril pour fêter la nouvelle piscine de Villejean. Sport, jeux, culture, rencontres avec les associations du quartier, défilé et plus encore.

À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle piscine de Villejean, tout le quartier Villejean-Beauregard sera en fête du 13 au 25 avril pour vous proposer des activités ludiques, sportives et artistiques dans les structures du quartier et dans le parc du Berry.

Du lundi 13 avril au 17 avril de 14h à 18h, parc du Berry

Tous les jours.

Animations sportives proposéespar laDirectiondes sports de la Ville de Rennes et ses partenaires (course d’orientation, escalade, mini-golf, tir à l’arc, tennis ballon, disc golf, mini tennis de table, trottinette, grands jeux en bois…)

Plus d’informations auprès de [ds-ouest@ville-rennes.fr](mailto:ds-ouest@ville-rennes.fr)

Tél. : 02 23 62 19 05

Du lundi 20 avril au 25 avril de 14h à 18h (sauf indication contraire), parc du Berry

Tous les jours.

Exposition des projets dequartier et ateliers citoyens proposés par la Direction de quartiers Nord-Ouest et ses partenaires.

Ateliers participatifs pour préparer le défilé inaugural du 25 avril.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T20:00:00.000+02:00

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Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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