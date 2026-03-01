Fêtons la nuit de l’équinoxe avec l’association Tête en l’air La Chapelle Cécelin La Chapelle-Cécelin

Fêtons la nuit de l’équinoxe avec l’association Tête en l’air

La Chapelle Cécelin 1 Rue Michel Harivel La Chapelle-Cécelin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Ce 21 mars, partout dans le monde, le soleil se lèvera exactement à l’est pour se coucher exactement à l’ouest. Partout en France, les astronomes amateurs en profitent pour faire découvrir le ciel. A la Chapelle Cécelin aussi.

Dans la salle communale, une petite explication pour mieux comprendre le phénomène et quelques activités pour le jeune public. Sur le parking, des instruments pour admirer ce spectacle

Café et moment convivial! .

La Chapelle Cécelin 1 Rue Michel Harivel La Chapelle-Cécelin 50800 Manche Normandie +33 6 09 63 56 33 tete-en-l-air@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtons la nuit de l’équinoxe avec l’association Tête en l’air

L’événement Fêtons la nuit de l’équinoxe avec l’association Tête en l’air La Chapelle-Cécelin a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Villedieu-les-Poêles