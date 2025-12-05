Fêtons la Saint Nicolas Espace commercial Saint-Michel
Fêtons la Saint Nicolas Espace commercial Saint-Michel vendredi 5 décembre 2025.
Fêtons la Saint Nicolas
Espace commercial Avenue de la République Saint-Michel Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Rejoignez-nous pour célébrer la Saint-Nicolas dans une ambiance festive et conviviale !
Espace commercial Avenue de la République Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 43 28 mairie.saint.michel@wanadoo.fr
English :
Join us to celebrate St Nicholas Day in a festive and friendly atmosphere!
