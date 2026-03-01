Fêtons la Saint Patrick ! Le Barabock Menglon

Fêtons la Saint Patrick !

Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme

Date :

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Ambiance irlandaise ! bière Stout et pizzas

Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr

English :

Irish atmosphere! Stout beer and pizzas

L’événement Fêtons la Saint Patrick ! Menglon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Pays Diois