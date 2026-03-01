Fêtons la Saint Patrick ! Le Barabock Menglon
Fêtons la Saint Patrick !
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme
Début : 2026-03-17 19:00:00
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Ambiance irlandaise ! bière Stout et pizzas
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr
English :
Irish atmosphere! Stout beer and pizzas
