Fêtons l’automne à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil
dimanche 20 septembre 2026 · L'Art en partage · Vertheuil
Informations pratiques
Vertheuil
Fêtons l’automne à l’Art en Partage
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :
Fêtez l’automne à l’Art en Partage, lorsque la poésie rassemble les cœurs !
Venez déclamer le poème de votre choix, celui d’un auteur connu et le vôtre si vous le souhaitez !
Bar associatif.
Vous pourrez en profiter pour découvrir l’exposition permanente d’œuvres d’artistes Médocains. .
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com
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English : Fêtons l’automne à l’Art en Partage
L’événement Fêtons l’automne à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Médoc-Vignoble