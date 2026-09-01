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Fêtons l’automne à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil

dimanche 20 septembre 2026 · L'Art en partage · Vertheuil

Fêtons l’automne à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
L'Art en partage
Adresse
10 rue de Bayle
Ville
33180 Vertheuil
Département
Gironde
Tarif
0 0 0 Gratuit

Vertheuil

Fêtons l’automne à l’Art en Partage

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :
Fêtez l’automne à l’Art en Partage, lorsque la poésie rassemble les cœurs !
Venez déclamer le poème de votre choix, celui d’un auteur connu et le vôtre si vous le souhaitez !
Bar associatif.
Vous pourrez en profiter pour découvrir l’exposition permanente d’œuvres d’artistes Médocains.   .

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61  artenpartagevertheuil@gmail.com

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English : Fêtons l’automne à l’Art en Partage

L’événement Fêtons l’automne à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Médoc-Vignoble

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