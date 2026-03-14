Fêtons le printemps Troc de plantes Librairie Douce Utopie Auros
Fêtons le printemps Troc de plantes Librairie Douce Utopie Auros vendredi 20 mars 2026.
Fêtons le printemps Troc de plantes
Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-20
Fête du printemps à al librairie! Nous vous proposons un troc de plantes toute la journée vendredi et samedi. Venez échanger vos boutures, vos graines, vos plantes et vos astuces. .
Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
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English : Fêtons le printemps Troc de plantes
L’événement Fêtons le printemps Troc de plantes Auros a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de l’Entre-deux-Mers