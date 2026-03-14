Fêtons le printemps Troc de plantes Librairie Douce Utopie Auros

Fêtons le printemps Troc de plantes

Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-20

Fête du printemps à al librairie! Nous vous proposons un troc de plantes toute la journée vendredi et samedi. Venez échanger vos boutures, vos graines, vos plantes et vos astuces. .

Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr

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English : Fêtons le printemps Troc de plantes

L’événement Fêtons le printemps Troc de plantes Auros a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de l’Entre-deux-Mers