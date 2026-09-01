Fêtons les 40 ans de la bibliothèque de Trans-sur-Erdre – Biblio’fil Rue des Blés Noirs Trans-sur-Erdre

Informations pratiques

Trans-sur-Erdre

Fêtons les 40 ans de la bibliothèque de Trans-sur-Erdre – Biblio’fil

Rue des Blés Noirs Bibliothèque Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Les bénévoles de la bibliothèques de Trans-sur-Erdre vous ont préparé un programme d’animation pour fêter les 40 ans de la bibliothèque et de l’association à l’origine de celle-ci. Exposition, conte et temps convivial à venir…

Exposition avec rétrospective de l’histoire de la bibliothèque et de son association, lecture à voix haute « les noces d’Augustine » et verre de l’amitié.

Entrée libre. .

Rue des Blés Noirs Bibliothèque Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 15 25 17

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English :

The volunteers at the Trans-sur-Erdre library have prepareda program of activities to celebrate the 40th anniversary of the library and the association that founded it. An exhibition, storytelling, and a fun get-together are coming up…

L’événement Fêtons les 40 ans de la bibliothèque de Trans-sur-Erdre – Biblio’fil Trans-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis