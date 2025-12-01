Fêtons Noël avec les lamas et les alpagas à l’écrin de la belle étoile Saint-Michel-Chef-Chef

Fêtons Noël avec les lamas et les alpagas à l’écrin de la belle étoile

La Croix de la Mouraudière Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Nourrissez, caressez et créez avec nos alpagas un Noël authentique et chaleureux vous attend !

Aurélie de L’écrin de la belle étoile vous propose un Noël pas comme les autres et vous accueille dans sa ferme de camélidés pour une expérience unique. Sur place, vous êtes invités à partager un moment unique avec les lamas, les alpagas et Alie la chamelle !

Au programme

Nourrissage des lamas une expérience enrichissante pour petits et grands.

Ateliers créatifs laissez libre cours à votre imagination avec la laine de lama pour décorer le sapin de Noël.

Goûter de Noël des douceurs à déguster en famille ou entre amis.

Distribution et ouverture des cadeaux le Père Noël passera par là !

Vous allez adorer !

Les animations

Les jeux

Les chocolats

Bon à savoir

Réservation au 06 63 89 24 17

Restauration et boissons sur place

Prévoir des bottes et des vêtements chauds en fonction de la météo

N’oubliez pas votre lettre au Père Noël

Envie de découvrir des bestioles à la fois douces, curieuses et rigolotes ? Alors ne manquez pas ce rdv spécial animaux sur Destination Pornic et direction l’Amérique du Sud avec ces nuages sur pattes !

La Croix de la Mouraudière Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 07 92 68 l.ecrin.de.la.belle.etoile@gmail.com

