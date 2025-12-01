Fêtons Noël avec les lamas et les alpagas à l’Ecrin de la belle étoile

La Croix de la Mouraudière Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Nourrissez, caressez et créez avec nos alpagas un Noël authentique et chaleureux vous attend

Un Noël pas comme les autres venez partager un moment unique avec nos alpagas, ces créatures douces et curieuses.

Au programme

14h

Nourrissage des alpagas une expérience enrichissante pour petits et grands.

Ateliers créatifs laissez libre cours à votre imagination avec la laine d’alpagas pour décorer le sapin de Noël

16h

Goûter de Noël des douceurs à déguster en famille ou entre amis.

Distribution de cadeaux le Père Noël passera par là !

Animations, jeux et chocolats

Restauration et boissons sur place

Alors, chausses tes bottes, penses à t’habiller chaudement et n’oublis pas ta lettre au Père Noël !

Réservation au 07 83 07 92 68

Découvrez ici tous les évènements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

La Croix de la Mouraudière Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 07 92 68 l.ecrin.de.la.belle.etoile@gmail.com

English :

Feed, caress and create with our alpacas: an authentic and warm Christmas awaits you

German :

Füttern, streicheln und kreativ sein mit unseren Alpakas: Ein authentisches und herzliches Weihnachtsfest wartet auf Sie!

Italiano :

Nutrire, accarezzare e creare con i nostri alpaca: un Natale autentico e caloroso vi aspetta

Espanol :

Alimente, acaricie y cree con nuestras alpacas: le espera una auténtica y cálida Navidad

L’événement Fêtons Noël avec les lamas et les alpagas à l’Ecrin de la belle étoile Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2025-11-07 par I_OT Pornic