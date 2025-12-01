Fêtons Noël avec les lamas et les alpagas à l’Ecrin de la belle étoile Saint-Michel-Chef-Chef
Fêtons Noël avec les lamas et les alpagas à l’Ecrin de la belle étoile Saint-Michel-Chef-Chef samedi 20 décembre 2025.
Fêtons Noël avec les lamas et les alpagas à l’Ecrin de la belle étoile
La Croix de la Mouraudière Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20 2025-12-21
Nourrissez, caressez et créez avec nos alpagas un Noël authentique et chaleureux vous attend
Un Noël pas comme les autres venez partager un moment unique avec nos alpagas, ces créatures douces et curieuses.
Au programme
14h
Nourrissage des alpagas une expérience enrichissante pour petits et grands.
Ateliers créatifs laissez libre cours à votre imagination avec la laine d’alpagas pour décorer le sapin de Noël
16h
Goûter de Noël des douceurs à déguster en famille ou entre amis.
Distribution de cadeaux le Père Noël passera par là !
Animations, jeux et chocolats
Restauration et boissons sur place
Alors, chausses tes bottes, penses à t’habiller chaudement et n’oublis pas ta lettre au Père Noël !
Réservation au 07 83 07 92 68
La Croix de la Mouraudière Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 07 92 68 l.ecrin.de.la.belle.etoile@gmail.com
English :
Feed, caress and create with our alpacas: an authentic and warm Christmas awaits you
German :
Füttern, streicheln und kreativ sein mit unseren Alpakas: Ein authentisches und herzliches Weihnachtsfest wartet auf Sie!
Italiano :
Nutrire, accarezzare e creare con i nostri alpaca: un Natale autentico e caloroso vi aspetta
Espanol :
Alimente, acaricie y cree con nuestras alpacas: le espera una auténtica y cálida Navidad
L’événement Fêtons Noël avec les lamas et les alpagas à l’Ecrin de la belle étoile Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2025-11-07 par I_OT Pornic