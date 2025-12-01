Fêtons Noël avec M.A. Charpentier Munster

Fêtons Noël avec M.A. Charpentier

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Pour l’Avent 2025 l’ensemble vocal LA PASTOURELLE (Zimmersheim) et l’ensemble vocal et instrumental baroque LE BANQUET MUSICAL (Mulhouse) unissent leurs voix et instruments pour un concert d’œuvres de Marc-Antoine CHARPENTIER

In nativitatem Domini canticum H.414 tient lieu de veillée avant la messe de Minuit à la manière des grandes histoires sacrées de Charpentier, l’œuvre retrace l’histoire de la Nativité où l’Ange Gabriel annonce aux Bergers la grande nouvelle de la naissance du Christ.

La Messe de Minuit H.9 est probablement la seconde œuvre qui lui vaut d’être connu de par le monde, après son Te Deum H.146. Elle invite à se replonger dans un monde musical où les traditions savante et populaire ne sont pas opposées, bien au contraire tout l’art et la science de Charpentier s’illustrent dans cette invitation de ces chants de Noël au sein d’une messe dite de Minuit. Ces mélodies étaient connues de tous, paysans comme gentilshommes, les reconnaissant imbriquées au sein d’un subtil contrepoint et d’une harmonie renouvelée. Le plaisir de la musique est offert à chacun de reconnaître un air connu, ou d’en saisir l’extraordinaire agencement. La simplicité des chants originaux donne également à toute la messe une candeur et une simplicité qui n’est pas sans profondeur quand on pense qu’elle parlait alors de façon universelle. .

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 66 67 82 74 brinkert.wilfred@neuf.fr

English :

For Advent 2025, the vocal ensemble LA PASTOURELLE (Zimmersheim) and the baroque vocal and instrumental ensemble LE BANQUET MUSICAL (Mulhouse) combine their voices and instruments in a concert of works by Marc-Antoine CHARPENTIER

German :

Im Advent 2025 vereinen das Vokalensemble LA PASTOURELLE (Zimmersheim) und das barocke Vokal- und Instrumentalensemble LE BANQUET MUSICAL (Mulhouse) ihre Stimmen und Instrumente für ein Konzert mit Werken von Marc-Antoine CHARPENTIER

Italiano :

Per l’Avvento 2025, l’ensemble vocale LA PASTOURELLE (Zimmersheim) e l’ensemble vocale e strumentale barocco LE BANQUET MUSICAL (Mulhouse) uniscono le loro voci e i loro strumenti per un concerto di opere di Marc-Antoine CHARPENTIER

Espanol :

Para el Adviento de 2025, el conjunto vocal LA PASTOURELLE (Zimmersheim) y el conjunto vocal e instrumental barroco LE BANQUET MUSICAL (Mulhouse) unen sus voces e instrumentos para un concierto de obras de Marc-Antoine CHARPENTIER

L’événement Fêtons Noël avec M.A. Charpentier Munster a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme de la vallée de Munster