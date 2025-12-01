Fêtons Noël Place de l’Église Chantrans
Fêtons Noël Place de l’Église Chantrans dimanche 14 décembre 2025.
Place de l'Église Eglise de Chantrans Chantrans Doubs
Concert avec le C(h)oeur de Lou(v)e et l’ensemble vocal salinois au profit du Téléthon. Entrée libre. .
Place de l’Église Eglise de Chantrans Chantrans 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@choeurdeloue.fr
