Fêtons Noël Place de l'Église Chantrans dimanche 14 décembre 2025.

Place de l'Église Eglise de Chantrans Chantrans Doubs

2025-12-14 17:00:00
2025-12-14

Concert avec le C(h)oeur de Lou(v)e et l’ensemble vocal salinois au profit du Téléthon. Entrée libre.   .

contact@choeurdeloue.fr

