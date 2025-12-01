Fêtons Noël Place du Colonel Arnaud Beltrame Saint-Malo
Fêtons Noël
Place du Colonel Arnaud Beltrame Nouveau quartier Lorette Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Fête de Noël dans le quartier de Lorette
– Activités (création décoration de noel)
– Concerts
– Animation (cadeaux du père noel, lectures…)
– Buvette et restauration sur place
– Ventes de produits
– Boom .
