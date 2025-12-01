Fêtons Noël Place du Colonel Arnaud Beltrame Saint-Malo

Fêtons Noël

Place du Colonel Arnaud Beltrame Nouveau quartier Lorette Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Fête de Noël dans le quartier de Lorette

– Activités (création décoration de noel)

– Concerts

– Animation (cadeaux du père noel, lectures…)

– Buvette et restauration sur place

– Ventes de produits

– Boom .

Place du Colonel Arnaud Beltrame Nouveau quartier Lorette Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 99 01 76

English :

L’événement Fêtons Noël Saint-Malo a été mis à jour le 2025-12-09 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel