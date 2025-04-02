Fêtons Pâques à l’Ecrin de la belle étoile Saint-Michel-Chef-Chef
Fêtons Pâques à l’Ecrin de la belle étoile Saint-Michel-Chef-Chef samedi 4 avril 2026.
Fêtons Pâques à l’Ecrin de la belle étoile
La Croix de la Mouraudière Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-05 14:00:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05
Venez vivre un moment authentique et insolite avec les lamas une chasse aux oeufs inoubliable vous attend !
Une chasse aux oeufs pas comme les autres venez partager un moment unique avec nos lamas, ces créatures douces et curieuses.
Au programme
14h
Chasse aux oeufs
Ateliers créatifs laissez libre cours à votre imagination avec la laine d’alpagas
16h30
Goûter des douceurs à déguster en famille ou entre amis
Restauration et boisson sur place
Animations, jeux et chocolats
Alors, chausse tes bottes et pense à t’habiller chaudement (en fonction de la météo)
Réservation obligatoire par téléphone
Découvrez ici tous les évènements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
La Croix de la Mouraudière Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 89 24 17
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English :
Come and experience an authentic and unusual moment with the llamas: an unforgettable egg hunt awaits you!
L’événement Fêtons Pâques à l’Ecrin de la belle étoile Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-03-18 par I_OT Pornic