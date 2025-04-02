Fêtons Pâques à l’Ecrin de la belle étoile

La Croix de la Mouraudière Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-05 14:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Venez vivre un moment authentique et insolite avec les lamas une chasse aux oeufs inoubliable vous attend !

Une chasse aux oeufs pas comme les autres venez partager un moment unique avec nos lamas, ces créatures douces et curieuses.

Au programme

14h

Chasse aux oeufs

Ateliers créatifs laissez libre cours à votre imagination avec la laine d’alpagas

16h30

Goûter des douceurs à déguster en famille ou entre amis

Restauration et boisson sur place

Animations, jeux et chocolats

Alors, chausse tes bottes et pense à t’habiller chaudement (en fonction de la météo)

Réservation obligatoire par téléphone

Découvrez ici tous les évènements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

La Croix de la Mouraudière Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 89 24 17

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English :

Come and experience an authentic and unusual moment with the llamas: an unforgettable egg hunt awaits you!

L’événement Fêtons Pâques à l’Ecrin de la belle étoile Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-03-18 par I_OT Pornic