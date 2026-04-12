Fêtons Pâques Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans

Saint-Laurent-en-Royans

Fêtons Pâques

Rue du tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Aprés-midi jeux tous publics, activités manuelles, coloriages, chasse aux oeufs, goûter offert.

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Rue du tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com

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English :

Afternoon games for all, arts and crafts, coloring, egg hunt, snack.

L’événement Fêtons Pâques Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-03-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme