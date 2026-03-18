Fêtons sous les cloches !

Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

À l’occasion des 10 ans de la reconstruction du carillon de la cathédrale de Rouen, l’Association du Carillon de la Cathédrale de Rouen organise un week-end de concerts exceptionnels les 2 et 3 mai 2026.

Après d’importants travaux réalisés en 2016 par le Ministère de la Culture, le carillon, composé de 64 cloches, a retrouvé une place importante dans la vie culturelle de la ville, avec près de 250 concerts et plus de 5 000 visiteurs ces quatre dernières années.

PROGRAMME

Samedi 2 mai

– moment participatif “Chantons sous les cloches” avec le public

– un concert du carillonneur Adrien Parret.

Dimanche 3 mai

– la bénédiction d’une nouvelle cloche pendant la messe

– un carillon à la sortie de la grand-messe

Deux concerts autour du dialogue carillon et orgue, avec plusieurs carillonneurs et un lien musical avec le concert d’orgue à l’abbatiale Saint-Ouen. .

Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Fêtons sous les cloches !

L’événement Fêtons sous les cloches ! Rouen a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Rouen tourisme