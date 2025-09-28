Fett Mil Goul contes et chansons en gallo Guenrouet

Fett Mil Goul contes et chansons en gallo Guenrouet dimanche 28 septembre 2025.

Fett Mil Goul contes et chansons en gallo

Maison éclusière de La Touche Guenrouet Loire-Atlantique

Fêtt Mil Goul

Contes et chansons tout en gallo

Dimanche 28 septembre à 15 heures

Dans le cadre de Mil Goul, l’association Bertègn Galèzz vous propose une raïssiée (après-midi) galo. Contes, chansons, textes libres … pour valoriser le gallo, langue romane de la Haute-Bretagne. Venez écouter, chanter, raconter… comme il vous plaira!

Le gallo tient bon, solide comme un chêne…

Participation au chapeau.

Contact Les Touche à tout 09 72 55 98 99 / contact@les-touche-a-tout.fr / www.les-touche-a-tout.fr .

Maison éclusière de La Touche Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

