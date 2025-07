FÊT’TA PLACE LE CHEVALIER D’ÉON Saint-Étienne-Vallée-Française

Place de l’Église Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

FÊT’TA PLACE Le chevalier d’Éon ! Plongez dans une comédie de chevalerie et d’espionnage pour tous âges. Buvette & petite restauration.

FÊT’TA PLACE Le chevalier d’Éon !

Plongez dans une comédie de chevalerie et d’espionnage pour tous âges.

par la compagnie Les Charlatans.

Cette année pour Fêt’Ta Place, on retrouve les Charlatans, qui étaient venus il y a 3 ans nous jouer la belle aventure de Stevenson & Modestine sur la place de l’église de St Etienne!

Le Chevalier d »Eon: une histoire sans queue ni tête!

A la fois agent secret et espionne du roi Louis XV, parfois homme parfois femme, venez découvrir la vie trépidante de Charles Geneviève d’Eon de Beaumont au service de la couronne de France;

Dans une fable comique, la mise en scène d’une vie hors du commun qui aurait pu être écrite par Molière!

Le mardi 05 Août à 19h, Place de l’église à Saint Etienne Vallée Française.

Buvette & Petite restauration. .

Place de l’Église Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 68 47 86 34

English :

FÊT’TA PLACE Le chevalier d’Éon! Immerse yourself in a comedy of chivalry and espionage for all ages. Refreshments & snacks.

German :

FÊT’TA PLACE Der Chevalier d’Éon! Tauchen Sie ein in eine Ritter- und Spionagekomödie für alle Altersgruppen. Getränke und kleine Speisen.

Italiano :

FÊT’TA PLACE Le chevalier d’Éon! Immergetevi in una commedia cavalleresca e di spionaggio per tutte le età. Rinfreschi e spuntini.

Espanol :

FÊT’TA PLACE ¡El caballero de Éon! Sumérjase en una comedia de caballería y espionaje para todas las edades. Refrescos y aperitivos.

