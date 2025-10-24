FEU! CHATTERTON – BENJAMIN BIOLAY – ARENES DE NIMES Nimes

FEU! CHATTERTON – BENJAMIN BIOLAY Début : 2026-06-14 à 20:00. Tarif : – euros.

ADAM CONCERTS PRESENTE : FEU! CHATTERTON et BENJAMIN BIOLAY FEU! CHATTERTON et BENJAMIN BIOLAY seront au Festival de NÎMES le Dimanche 14 Juin 2026!Feu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais ! Trois ans après la sortie de leur album iconique Palais d’argile, couronné d’un disque de platine, de multiples nominations aux Victoires de la musique, et d’une tournée triomphale, les Feu! Chatterton rallument la flamme.Ils retrouvent la scène, ce lieu électrique qu’ils envoûtent comme personne, avec cette élégance fiévreuse et cette intensité rare qui font d’eux un groupe à part, viscéralement connecté à son public. Avec Labyrinthe, leur nouvel album, le groupe signe un retour magistral : un disque unanimement salué et déjà plébiscité par le public.Figure majeure de la chanson française, reconnu pour ses textes élégants et mélancoliques et ses orchestrations sophistiquées, Benjamin Biolay viendra nous présenter son nouvel album Le Disque Bleu , déjà encensé par la critique

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30