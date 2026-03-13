Feu! Chatterton Brest Arena Brest

Feu! Chatterton

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 19:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Feu! Chatterton est de retour à Brest, plus incandescent que jamais !

Trois ans après la sortie de leur album iconique Palais d’argile, couronné d’un disque de platine, de multiples nominations aux Victoires de la musique, et d’une tournée triomphale, les Feu! Chatterton rallument la flamme. Ils retrouvent la scène, ce lieu électrique qu’ils envoûtent comme personne, avec cette élégance fiévreuse et cette intensité rare qui font d’eux un groupe à part, viscéralement connecté à son public.

Avec Labyrinthe, leur nouvel album, le groupe signe un retour magistral un disque salué par la critique et déjà plébiscité par le public.

Après les avoir accueilli au Bout du Monde l’été dernier, c’est à la Brest Arena que nous les accueillerons.

Informations pratiques

Réservation en ligne ou dans les points de vente habituels fortement recommandée.

Déjà en prévente sur le site de l’artiste, sur Quai Ouest, Brest Arena & FranceBillet

Mise en vente générale lundi 16 mars à 10h

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h00* (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront ajoutées à J-2 sur le déroulé du concert. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

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English : Feu! Chatterton

L’événement Feu! Chatterton Brest a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue