FEU! CHATTERTON – CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE Annemasse

FEU! CHATTERTON Début : 2025-11-27 à 20:30. Tarif : – euros.

CHATEAU ROUGE PRÉSENTE : FEU! CHATTERTONGroupe phare de la scène française, Feu! Chatterton est de retour, trois ans après la sortie de leur album iconique Palais d’argile, couronné d’un disque de platine, de multiples nominations aux Victoires de la Musique, et d’une tournée triomphale.Avec la verve brûlante et l’ambition musicale qui ont fait son succès depuis un premier album paru voilà tout juste dix ans, Feu! Chatterton est prêt pour remettre le feu aux poudres sur scène, ce lieu que le groupe habite si bien, où il s’illustre par son intensité et la grâce et qui le lie si intimement à son public.

CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74