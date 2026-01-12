Feu! Chatterton LDLC Arena Décines-Charpieu

Feu! Chatterton

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 19:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Feu! Chatterton passera à la LDLC Arena de Lyon-Décines pour un concert exceptionnel le 8 février 2026.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English : Feu! Chatterton

Feu! Chatterton will be performing at the LDLC Arena in Lyon-Décines for a special concert on 8 February 2026.

