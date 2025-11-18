FEU! CHATTERTON – LA CARTONNERIE Reims

FEU! CHATTERTON Début : 2025-11-18 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : FEU! CHATTERTONOn en rêvait tous Feu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais. Trois ans après Palais d’argile — disque de platine, Victoires de la musique, tournée triomphale — le groupe rallume la flamme et retrouve la scène, ce terrain électrique qu’ils envoûtent comme personne, avec une intensité rare et une élégance fiévreuse. À retrouver en festival tout l’été, et en tournée dès novembre 2025, le quintet parisien, composé de quatre musiciens virtuoses et d’Arthur Teboul, chanteur-auteur exalté, livre une poésie rock aussi fougueuse que littéraire. Leur style ? Une fusion singulière entre chanson française, pop, rock progressif et sonorités électroniques. Toujours entre uppercut émotionnel et envolée romanesque, Feu! Chatterton reste un groupe à part, viscéralement habité et viscéralement connecté à son époque.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51