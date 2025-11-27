FEU! CHATTERTON – PARC DES OISEAUX Villars Les Dombes

ANTHONY JOUBERT Début : 2026-06-25 à 21:00. Tarif : – euros.

FESTIVAL « THÉÂTRE EN VIGNE »3eme Édition aux Terrasses d’AdrienLe titre en dit déjà long… « A quel moment ça a merdé » !Qui n’a jamais prononcé cette phrase dans sa vie ?Dans ce nouveau spectacle, Anthony aborde sa vie (notre vie) avec ses yeux d’adulescent.Avec beaucoup d’humour, il vous embarque avec lui au travers de situations vécues et drôles ; de son adolescence sans téléphone portable et ses journées dans les vidéos clubs, en passant par l’enterrement de ses parents, les coulisses d’Incroyable Talents, mais aussi ses tournées avec les spectacles en Comité d’Entreprise et ses nuits au Formule 1…Et pour vous, à quel moment ça a merdé ?Le Saviez-vous ?Découvert par le grand public sur M6 dans « La France a un Incroyable Talent » il a très vite été accepté dans le monde des humoristes. TF1, France 2, France 4, C8, Arte et bien d’autres ne s’y sont pas trompés en lui proposant de participer à de nombreuses émissions TV.Actuellement, vous pouvez suivre Anthony sur ses réseaux et le retrouver sur Rire et Chansons.

LES TERRASSES D’ADRIEN 721 LIEU DIT BONVIN 84240 Sannes 84