Feu – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Feu – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne samedi 6 juin 2026.

Feu – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Samedi 6 juin 2026, 21h30 Gratuit

Théâtre et musique en forêt

_Feu_, c’est l’histoire d’un grand incendie, et de toutes les vies autour. Ce spectacle-concert pour une comédienne et deux musiciens, raconte le destin d’êtres confrontés aux flammes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T21:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T22:30:00.000+02:00

1

https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-pole_sud-28452-0.wb?REFID=zpIMAAAAAAA5AA

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine