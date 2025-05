Feu d’artifice 200 ans du tombeau de Bonchamps – Stade de football du Montglonne Mauges-sur-Loire, 28 juin 2025 23:30, Mauges-sur-Loire.

Maine-et-Loire

Feu d’artifice 200 ans du tombeau de Bonchamps Stade de football du Montglonne Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 23:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

En famille ou entre amis, profitez d’un feu d’artifice dans un cadre exceptionnel à Saint-Florent-le-Vieil

Le tombeau du général vendéen Charles de Bonchamps, illustre chef des Guerres de Vendée, réalisé par David d’Angers, a été installé en juillet 1825 dans l’église abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil. 200 ans plus tard, la Commune de Mauges-sur-Loire rend hommage au militaire et à l’artiste à travers 3 jours de festivités ! Plongez dans cette aventure historique !

Le samedi 28 juin à 23h30

Feu d’artifice épique tiré par la société Sainte Barbe Artifices sur le thème du Pardon.

Sur le terrain de football de Saint-Florent-le-Veil, Mauges-sur-Loire.

Restauration sur place. .

Stade de football du Montglonne Saint-Florent-le-Vieil

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 85 29 05 46 tourisme@mauges-sur-loire.fr

English :

With family or friends, enjoy fireworks in an exceptional setting at Saint-Florent-le-Vieil

German :

Genießen Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden ein Feuerwerk in einer außergewöhnlichen Umgebung in Saint-Florent-le-Vieil

Italiano :

In famiglia o con gli amici, godetevi i fuochi d’artificio in una cornice eccezionale a Saint-Florent-le-Vieil

Espanol :

En familia o entre amigos, disfrute de los fuegos artificiales en un marco excepcional en Saint-Florent-le-Vieil

L’événement Feu d’artifice 200 ans du tombeau de Bonchamps Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-05-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges