Feu d’artifice à Bétaille Bétaille

Feu d’artifice à Bétaille Bétaille samedi 2 août 2025.

Feu d’artifice à Bétaille

Le bourg Bétaille Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 23:30:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Dans le cadre de la fête votive

Buvette sur place

Repas Aligot Saucisse et spectacle « années stars » par TTC avant le feu d’artifice

Repas sur réservation

.

Le bourg Bétaille 46110 Lot Occitanie

English :

As part of the fête votive

Refreshment bar on site

Aligot Saucisse meal and « années stars » show by TTC before the fireworks

Meals on reservation

German :

Im Rahmen des Votivfestes

Erfrischungsgetränke vor Ort

Mahlzeit Aligot Saucisse und Show « années stars » von TTC vor dem Feuerwerk

Essen auf Vorbestellung

Italiano :

Nell’ambito della festa votiva

Bar di ristoro in loco

Pasto Aligot Saucisse e spettacolo « anni stellari » di TTC prima dei fuochi d’artificio

Pasto su prenotazione

Espanol :

Como parte de la fiesta votiva

Bar de refrescos in situ

Comida Aligot Saucisse y espectáculo « años estelares » de TTC antes de los fuegos artificiales

Comida previa reserva

L’événement Feu d’artifice à Bétaille Bétaille a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Vallée de la Dordogne