Bossancourt

Feu d’artifice à Bossancourt

Aire de loisirs Bossancourt Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

C’est la fête nationale !

Venez fêter cela autour du traditionnel feu d’artifice à Bossancourt, tiré depuis l’aire de loisirs.

Rendez-vous à la tombée de la nuit !

#fetenationale2026 .

Aire de loisirs Bossancourt 10140 Aube Grand Est lesloisirsbossancourt@gmail.com

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English :

L’événement Feu d’artifice à Bossancourt Bossancourt a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne