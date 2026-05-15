Feu d’artifice à Bossancourt Bossancourt
Feu d’artifice à Bossancourt Bossancourt mardi 14 juillet 2026.
Bossancourt
Feu d’artifice à Bossancourt
Aire de loisirs Bossancourt Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
C’est la fête nationale !
Venez fêter cela autour du traditionnel feu d’artifice à Bossancourt, tiré depuis l’aire de loisirs.
Rendez-vous à la tombée de la nuit !
#fetenationale2026 .
Aire de loisirs Bossancourt 10140 Aube Grand Est lesloisirsbossancourt@gmail.com
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English :
L’événement Feu d’artifice à Bossancourt Bossancourt a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne