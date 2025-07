Feu d’artifice à Bretenoux Bretenoux

Feu d’artifice à Bretenoux Bretenoux lundi 14 juillet 2025.

Feu d’artifice à Bretenoux

Ile de la Bourgnatelle Bretenoux Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 23:30:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Le comité des fêtes de Bretenoux organise le bal du 14 juillet avec un repas à l’ardoise suivi du feu d’artifice traditionnel à 23h30.

.

Ile de la Bourgnatelle Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 6 81 82 55 73

English :

Bretenoux’s Comité des Fêtes organizes the July 14th ball with a slate-style meal followed by the traditional fireworks display at 11:30pm.

German :

Das Festkomitee von Bretenoux organisiert den Ball am 14. Juli mit einem Schieferessen und anschließendem traditionellem Feuerwerk um 23:30 Uhr.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Bretenoux organizza un ballo il 14 luglio, con un pranzo in stile ardesia seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico alle 23.30.

Espanol :

La comisión de fiestas de Bretenoux organiza un baile el 14 de julio, con una comida de pizarra seguida del tradicional castillo de fuegos artificiales a las 23.30 horas.

L’événement Feu d’artifice à Bretenoux Bretenoux a été mis à jour le 2025-07-10 par OT Vallée de la Dordogne