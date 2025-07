Feu d’artifice à Brie Brie

La commune de Brie vous propose un feu d’artifice musical le lundi 14 juillet à 22h45, précédé d’animations avec M. Astoul (chants) à 21h45.

Centre bourg Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 96 89

English :

The commune of Brie offers a musical fireworks display on Monday July 14th at 10:45pm, preceded by entertainment with M. Astoul (songs) at 9:45pm.

German :

Die Gemeinde Brie bietet Ihnen am Montag, den 14. Juli um 22.45 Uhr ein musikalisches Feuerwerk an, dem um 21.45 Uhr Animationen mit M. Astoul (Gesang) vorangehen.

Italiano :

Il comune di Brie propone uno spettacolo pirotecnico musicale lunedì 14 luglio alle 22.45, preceduto da un’animazione con M. Astoul (canzoni) alle 21.45.

Espanol :

El municipio de Brie ofrece un espectáculo pirotécnico musical el lunes 14 de julio a las 22.45 h, precedido de una animación con M. Astoul (canciones) a las 21.45 h.

