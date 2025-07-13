Feu d’artifice à Cahors Cahors

Pont Valentré Cahors Lot

Début : 2025-07-13 22:30:00

fin : 2028-07-13 23:00:00

2025-07-13 2026-07-13 2027-07-13 2028-07-13 2029-07-13

Le feu d’artifice de Cahors sera tiré depuis le magnifique Pont Valentré et depuis la fontaine des Chartreux, la veille de la Fête Nationale. Il sera suivi du bal des pompiers.

Ce spectacle fait partie des plus beaux de la région .

Nous vous conseillons d’arriver en avance, il devrait durer 20-30 minutes. .

Pont Valentré Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65

English :

The Cahors fireworks display will be fired from the magnificent Pont Valentré and the Chartreux fountain on the eve of the Fête Nationale

German :

Das Feuerwerk von Cahors wird am Vorabend des Nationalfeiertags von der wunderschönen Valentré-Brücke und vom Chartreux-Brunnen aus abgefeuert

Italiano :

I fuochi d’artificio di Cahors saranno sparati dal magnifico Pont Valentré e dalla fontana di Chartreux alla vigilia della Fête Nationale

Espanol :

Los fuegos artificiales de Cahors se dispararán desde el magnífico puente Valentré y desde la fuente de Chartreux en la víspera de la Fiesta Nacional

L’événement Feu d’artifice à Cahors Cahors a été mis à jour le 2025-04-23 par OT Cahors Vallée du Lot