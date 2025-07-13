Feu d’artifice à Cahors Cahors
Feu d’artifice à Cahors Cahors dimanche 13 juillet 2025.
Feu d’artifice à Cahors
Pont Valentré Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-13 22:30:00
fin : 2028-07-13 23:00:00
Date(s) :
2025-07-13 2026-07-13 2027-07-13 2028-07-13 2029-07-13
Le feu d’artifice de Cahors sera tiré depuis le magnifique Pont Valentré et depuis la fontaine des Chartreux, la veille de la Fête Nationale
Le feu d’artifice de Cahors sera tiré depuis le magnifique Pont Valentré et depuis la fontaine des Chartreux, la veille de la Fête Nationale. Il sera suivi du bal des pompiers.
Ce spectacle fait partie des plus beaux de la région .
Nous vous conseillons d’arriver en avance, il devrait durer 20-30 minutes. .
Pont Valentré Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65
English :
The Cahors fireworks display will be fired from the magnificent Pont Valentré and the Chartreux fountain on the eve of the Fête Nationale
German :
Das Feuerwerk von Cahors wird am Vorabend des Nationalfeiertags von der wunderschönen Valentré-Brücke und vom Chartreux-Brunnen aus abgefeuert
Italiano :
I fuochi d’artificio di Cahors saranno sparati dal magnifico Pont Valentré e dalla fontana di Chartreux alla vigilia della Fête Nationale
Espanol :
Los fuegos artificiales de Cahors se dispararán desde el magnífico puente Valentré y desde la fuente de Chartreux en la víspera de la Fiesta Nacional
L’événement Feu d’artifice à Cahors Cahors a été mis à jour le 2025-04-23 par OT Cahors Vallée du Lot