Feu d'artifice à Graye-sur-mer Graye-sur-Mer samedi 26 juillet 2025.

Grange à Dîme, près de l'église Graye-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-26 23:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Venez assister au feu d’artifice offert par la municipalité de Graye sur Mer. Un spectacle qui plait toujour aux petits comme au grands !

Grange à Dîme, près de l’église Graye-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 90 59

English : Feu d’artifice à Graye-sur-mer

Come and watch the fireworks offered by the municipality of Graye sur Mer. A show that always pleases young and old alike!

German : Feu d’artifice à Graye-sur-mer

Erleben Sie das Feuerwerk, das von der Gemeinde Graye sur Mer angeboten wird. Ein Spektakel, das Groß und Klein immer wieder begeistert!

Italiano :

Venite ad assistere ai fuochi d’artificio offerti dal comune di Graye sur Mer. Uno spettacolo che piace sempre a grandi e piccini!

Espanol :

Venga a ver los fuegos artificiales ofrecidos por el municipio de Graye sur Mer. Un espectáculo que siempre gusta a grandes y pequeños

