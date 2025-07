Feu d’artifice à la Chapelle sur Erdre + Concert et Dj set Place de l’Église à La Chapelle sur Erdre La Chapelle-sur-Erdre

Dès 20h, le duo The Discomobilette ouvrira la soirée avec un concert loufoque et plein d’énergie. Look rétro, tubes revisités et humour kitsch sont au programme : de quoi faire danser toutes les générations ! À 23h, le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel chapelain. Ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit ! La soirée se prolongera ensuite avec un set de Dj Dons pour faire vibrer la piste jusque tard dans la nuit.

