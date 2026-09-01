Feu d’artifice à la Pagode de Chanteloup Amboise
samedi 19 septembre 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Feu d’artifice à la Pagode de Chanteloup
D31 Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre 2026 : feu d’artifice à la Pagode de Chanteloup
Suite à l’annulation du feu d’artifice du 14 juillet, la Ville d’Amboise vous invite à découvrir le spectacle pyrotechnique dans un des sites majeurs du patrimoine amboisien : la Pagode de Chanteloup. L’événement s’inscrit ainsi dans le programme des Journées Européennes du Patrimoine.
• Accès gratuit au site à partir de 19h : soirée festive avec petite restauration (food-trucks : fouées / pizza / burgers / crêpes / gaufres / confiseries) et buvettes sur place (Amicale des sapeurs-pompiers d’Amboise / Pagode de Chanteloup associée à la Closerie de Chanteloup).
• 21h30 : un spectacle pyrotechnique illuminera le ciel d’Amboise, proposé par Pyro-concept. .
D31 Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23
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English : Fireworks at the Chanteloup Pagoda
Saturday, September 19, 2026: Fireworks at the Chanteloup Pagoda
L’événement Feu d’artifice à la Pagode de Chanteloup Amboise a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE AMBOISE
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