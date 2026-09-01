Informations pratiques

Amboise

Feu d’artifice à la Pagode de Chanteloup

D31 Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre 2026 : feu d’artifice à la Pagode de Chanteloup

Suite à l’annulation du feu d’artifice du 14 juillet, la Ville d’Amboise vous invite à découvrir le spectacle pyrotechnique dans un des sites majeurs du patrimoine amboisien : la Pagode de Chanteloup. L’événement s’inscrit ainsi dans le programme des Journées Européennes du Patrimoine.

• Accès gratuit au site à partir de 19h : soirée festive avec petite restauration (food-trucks : fouées / pizza / burgers / crêpes / gaufres / confiseries) et buvettes sur place (Amicale des sapeurs-pompiers d’Amboise / Pagode de Chanteloup associée à la Closerie de Chanteloup).

• 21h30 : un spectacle pyrotechnique illuminera le ciel d’Amboise, proposé par Pyro-concept. .

D31 Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23

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English : Fireworks at the Chanteloup Pagoda

Saturday, September 19, 2026: Fireworks at the Chanteloup Pagoda

L’événement Feu d’artifice à la Pagode de Chanteloup Amboise a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE AMBOISE