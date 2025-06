Feu d’artifice à La Poitevinière – Place de la Fontaine Beaupréau-en-Mauges 14 juillet 2025 07:30

Début : 2025-07-14 07:30:00

fin : 2025-07-14 23:30:00

2025-07-14

Participez à la journée festive du 14 juillet organisée par le Comité des Fêtes de la Poitevinière !

La journée commencera par des randonnées et un concours de pêche avec des inscriptions de 7h30 à 10h00 au tarif adulte de 7 € et enfant de de 12 ans 3 €, et se terminera par un feu d’artifice.

Au programme

– Randonnée Pédestre (de 9 à 21 km ; circuit poussette) et VTT (de 25 à 70 km)

Inscriptions au plan d’eau de 7h30 à 10h.

Ravitaillement sur les parcours de randonnée puis collation à l’arrivée et à la fin du concours de pêche.

Attention, prévoyez d’apporter votre propre gobelet réutilisable pour la randonnée et votre casque en VTT.

Chiens tenus en laisse uniquement.

– Soirée moules frites/sandwich dès 19h

Vente d’une partie des tickets repas sur Hello asso du 13/06/2025 au 05/07/2025 puis sur vente de ticket repas sur place.

– Feu d’artifice

INFORMATIONS L’aire de camping-car situé place de la fontaine sera fermé pour la période du 11 juillet 20h au 15 juillet 20h.

Venez nombreux et divertissez-vous ! .

Place de la Fontaine La Poitevinière

Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 45 55 77 98 comitedesfetes.lapoite@gmail.com

English :

Take part in the festive day of July 14th organized by the Comité des Fêtes de la Poitevinière!

German :

Nehmen Sie am Festtag des 14. Juli teil, der vom Comité des Fêtes de la Poitevinière organisiert wird!

Italiano :

Partecipate alla giornata di festa del 14 luglio organizzata dal Comité des Fêtes de la Poitevinière!

Espanol :

¡Participe en la jornada festiva del 14 de julio organizada por el Comité des Fêtes de la Poitevinière!

