Feu d’artifice à Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac

Le bourg Labastide-Marnhac Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Dans le cadre de la fête votive, un feu d’artifice sera tiré. Il est offert par Kiefer restauration.

Le bourg Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie festivmarnhac@gmail.com

English :

As part of the Fête Votive, a fireworks display will take place. Provided by Kiefer Restauration.

German :

Im Rahmen der Fête votive wird ein Feuerwerk abgebrannt. Es wird von Kiefer restauration angeboten.

Italiano :

Nell’ambito dei festeggiamenti, avrà luogo uno spettacolo pirotecnico. Offerto da Kiefer Restauration.

Espanol :

Como parte de las festividades, tendrá lugar un espectáculo de fuegos artificiales. Ofrecido por Kiefer Restauration.

L'événement Feu d'artifice à Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2025-07-16