Feu d’artifice à Loperhet rue du stade Loperhet
Feu d’artifice à Loperhet rue du stade Loperhet samedi 20 décembre 2025.
Feu d’artifice à Loperhet
rue du stade Stade Eugène Cariou Loperhet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Venez assister au feu d’artifice de fin d’année 2025 à Loperhet. .
rue du stade Stade Eugène Cariou Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 07 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Feu d’artifice à Loperhet Loperhet a été mis à jour le 2025-11-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS