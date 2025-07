Feu d’artifice à Madine Plage de Nonsard Nonsard-Lamarche

Feu d'artifice à Madine Plage de Nonsard Nonsard-Lamarche samedi 9 août 2025.

Feu d’artifice à Madine

Plage de Nonsard Lac de Madine Nonsard-Lamarche Meuse

Gratuit

Samedi 2025-08-09 23:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

L’un des événements les plus attendus de l’été au lac de Madine revient pour une soirée magique à ne pas manquer !

À la tombée de la nuit, laissez-vous émerveiller par un spectacle grandiose au-dessus du lac. Reflets sur l’eau, ambiance festive et émotion garantie… Le feu d’artifice du Lac de Madine est l’un des moments forts de la saison estivale.

Lieu Plage de Nonsard-Lamarche

Date Samedi 9 août 2025

À 23h !Tout public

Plage de Nonsard Lac de Madine Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 32 50

English :

One of the most eagerly awaited events of the summer at Lac de Madine returns for a magical evening not to be missed!

As night falls, marvel at the grandiose spectacle above the lake. Reflections on the water, a festive atmosphere and guaranteed excitement? The Lac de Madine fireworks display is one of the highlights of the summer season.

Location: Plage de Nonsard-Lamarche

Date: Saturday, August 9, 2025

At 11pm!

German :

Eine der meist erwarteten Veranstaltungen des Sommers am Lac de Madine kehrt zurück und bietet einen magischen Abend, den Sie nicht verpassen sollten!

Bei Einbruch der Dunkelheit können Sie sich von einem grandiosen Schauspiel über dem See verzaubern lassen. Spiegelungen auf dem Wasser, festliche Stimmung und Emotionen sind garantiert? Das Feuerwerk am Lac de Madine ist einer der Höhepunkte der Sommersaison.

Ort: Strand von Nonsard-Lamarche

Datum: Samstag, 9. August 2025

Um 23 Uhr!

Italiano :

Uno degli eventi più attesi dell’estate al Lac de Madine torna per una serata magica da non perdere!

Al calar della sera, ammirate lo spettacolare spettacolo sopra il lago. Riflessi sull’acqua, atmosfera festosa ed emozioni garantite? Lo spettacolo pirotecnico del Lac de Madine è uno dei momenti clou della stagione estiva.

Luogo: spiaggia di Nonsard-Lamarche

Data: sabato 9 agosto 2025

Alle 23:00!

Espanol :

Uno de los acontecimientos más esperados del verano en el lago de Madine vuelve para ofrecer una velada mágica que no te puedes perder

Al caer la noche, maravíllese con un espectacular espectáculo sobre el lago. Reflejos en el agua, ambiente festivo y emoción garantizada.. Los fuegos artificiales del lago de Madine son uno de los acontecimientos más destacados de la temporada estival.

Lugar: playa de Nonsard-Lamarche

Fecha: sábado 9 de agosto de 2025

A las 23.00 h

