Feu d’artifice à Marval Marval
samedi 11 juillet 2026 · Marval
Informations pratiques
Marval
Feu d’artifice à Marval
Salle des fêtes Marval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez passer une soirée festive et la finir en beauté avec un feu d’artifice. Au programme à partir de 19h restauration Les Feuilladiers et La Ferme du Lac, musique et danse toute la soirée avec la venue de DJ Flash 24, feu d’artifice à 23h. .
Salle des fêtes Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 71 04
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English : Feu d’artifice à Marval
L’événement Feu d’artifice à Marval Marval a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Ouest Limousin
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