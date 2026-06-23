Informations pratiques

Marval

Feu d’artifice à Marval

Salle des fêtes Marval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez passer une soirée festive et la finir en beauté avec un feu d’artifice. Au programme à partir de 19h restauration Les Feuilladiers et La Ferme du Lac, musique et danse toute la soirée avec la venue de DJ Flash 24, feu d’artifice à 23h. .

Salle des fêtes Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 71 04

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English : Feu d’artifice à Marval

L’événement Feu d’artifice à Marval Marval a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Ouest Limousin