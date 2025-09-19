Feu d’artifice à Saint-Céré Saint-Céré

Saint-Céré Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-19 23:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Dans le cadre de la fête votive feu d’artifice spectaculaire tiré depuis le château de Saint Laurent les Tours

Dans le cadre de la fête votive feu d'artifice spectaculaire tiré depuis le château de Saint Laurent les Tours.

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 74 28 40 28

English :

As part of the Fête Votive: spectacular fireworks display from the Château de Saint Laurent les Tours

German :

Im Rahmen des Volksfestes: spektakuläres Feuerwerk vom Schloss von Saint Laurent les Tours aus

Italiano :

Nell’ambito della Festa Votiva: spettacolare spettacolo pirotecnico dal Castello di Saint Laurent les Tours

Espanol :

En el marco de la Fiesta Votiva: espectáculo de fuegos artificiales desde el castillo de Saint Laurent les Tours

