Feu d’artifice à Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy

Feu d’artifice à Saint-Daunès

Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-09 22:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

A l’occasion de la fête du village, le comité des fêtes vous offre un feu d’artifice.

Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie cdfdesaintdaunes@gmail.com

English :

To celebrate the village fête, the Comité des fêtes is offering a fireworks display.

German :

Anlässlich des Dorffestes bietet Ihnen das Festkomitee ein Feuerwerk an.

Italiano :

Per celebrare la festa del paese, il comitato dei festeggiamenti propone uno spettacolo pirotecnico.

Espanol :

Para celebrar la fiesta del pueblo, la comisión de festejos ofrece un espectáculo de fuegos artificiales.

