Feu d’artifice à Sireuil Sireuil

Feu d’artifice à Sireuil Sireuil dimanche 13 juillet 2025.

Feu d’artifice à Sireuil

Le pont de Sireuil Sireuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 23:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Rendez-vous le 13 juillet pour la journée du Fleuve qui se conclura par un magnifique feu d’artifice à 23h.

.

Le pont de Sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 90 43 95 cdfsireuil@gmail.com

English :

Join us on July 13 for River Day, which will conclude with a magnificent fireworks display at 11pm.

German :

Wir treffen uns am 13. Juli zum Tag des Flusses, der um 23 Uhr mit einem prächtigen Feuerwerk endet.

Italiano :

Unitevi a noi il 13 luglio per la Giornata del Fiume, che si concluderà con un magnifico spettacolo pirotecnico alle 23.00.

Espanol :

Acompáñenos el 13 de julio en el Día del Río, que concluirá con un magnífico espectáculo de fuegos artificiales a las 23:00 horas.

L’événement Feu d’artifice à Sireuil Sireuil a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême