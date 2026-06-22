Feu d’artifice à Sireuil Sireuil
mardi 14 juillet 2026 · Sireuil
Informations pratiques
Sireuil
Feu d’artifice à Sireuil
Le pont de Sireuil Sireuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous le 13 juillet pour la journée du Fleuve qui se conclura par un magnifique feu d’artifice à 23h.
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Le pont de Sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 90 43 95 cdfsireuil@gmail.com
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English :
Join us on July 13 for River Day, which will conclude with a magnificent fireworks display at 11pm.
L’événement Feu d’artifice à Sireuil Sireuil a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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