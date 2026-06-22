Informations pratiques

Sireuil

Feu d’artifice à Sireuil

Le pont de Sireuil Sireuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous le 13 juillet pour la journée du Fleuve qui se conclura par un magnifique feu d’artifice à 23h.

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Le pont de Sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 90 43 95 cdfsireuil@gmail.com

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English :

Join us on July 13 for River Day, which will conclude with a magnificent fireworks display at 11pm.

L’événement Feu d’artifice à Sireuil Sireuil a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême