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AGENDA · Sireuil

Feu d’artifice à Sireuil Sireuil

mardi 14 juillet 2026 · Sireuil

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
23:00:00
Adresse
Le pont de Sireuil
Ville
16440 Sireuil
Département
Charente
Tarif

Sireuil

Feu d’artifice à Sireuil

Le pont de Sireuil Sireuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Rendez-vous le 13 juillet pour la journée du Fleuve qui se conclura par un magnifique feu d’artifice à 23h.
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Le pont de Sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 90 43 95  cdfsireuil@gmail.com

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English :

Join us on July 13 for River Day, which will conclude with a magnificent fireworks display at 11pm.

L’événement Feu d’artifice à Sireuil Sireuil a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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