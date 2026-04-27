Feu d’artifice à Vire Normandie Vire Vire Normandie
Feu d’artifice à Vire Normandie Vire Vire Normandie dimanche 17 mai 2026.
Vire Normandie
Feu d’artifice à Vire Normandie
Vire Rue de l’Écluse Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 23:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le feu d’artifice de la foire des rogations aura lieu à l’Ecluse comme chaque année
Le feu d’artifice de la foire des rogations sera tiré à l’Ecluse. La fête foraine vous donne rendez-vous sur la place du Château. .
Vire Rue de l’Écluse Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 60 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Feu d’artifice à Vire Normandie
The rogations fair fireworks will take place at l’Ecluse as every year
L’événement Feu d’artifice à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
À voir aussi à Vire Normandie (Calvados)
- La Verdoyante de Vire à Saint-Sever Vire Normandie Calvados 1 mai 2026
- Le circuit des calvaires Vire Normandie Calvados 1 mai 2026
- La Verdoyante de Vire à Condé-en-Normandie Vire Normandie Calvados 1 mai 2026
- Le panorama des Houlles Vire Normandie Calvados 1 mai 2026
- La Vélomaritime Voie verte de Vire à Sourdeval Vire Normandie Calvados 1 mai 2026