Feu d’artifice à Vire Normandie Vire Vire Normandie

Vire Normandie

Feu d’artifice à Vire Normandie

Vire Rue de l’Écluse Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 23:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le feu d’artifice de la foire des rogations aura lieu à l’Ecluse comme chaque année

Le feu d’artifice de la foire des rogations sera tiré à l’Ecluse. La fête foraine vous donne rendez-vous sur la place du Château. .

Vire Rue de l’Écluse Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 60 00

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English : Feu d’artifice à Vire Normandie

The rogations fair fireworks will take place at l’Ecluse as every year

L’événement Feu d’artifice à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie