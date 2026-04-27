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Feu d’artifice à Vire Normandie Vire Vire Normandie

Feu d’artifice à Vire Normandie Vire Vire Normandie dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Vire

Adresse : Rue de l'Écluse

Ville : 14500 Vire Normandie

Département : Calvados

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Vire Normandie

Feu d’artifice à Vire Normandie

Vire Rue de l’Écluse Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 23:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Le feu d’artifice de la foire des rogations aura lieu à l’Ecluse comme chaque année
Le feu d’artifice de la foire des rogations sera tiré à l’Ecluse. La fête foraine vous donne rendez-vous sur la place du Château.   .

Vire Rue de l’Écluse Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 60 00 

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English : Feu d’artifice à Vire Normandie

The rogations fair fireworks will take place at l’Ecluse as every year

L’événement Feu d’artifice à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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