Feu d'artifice à Vouzan Salle des fêtes Vouzan lundi 14 juillet 2025.

Salle des fêtes Le bourg Vouzan Charente

Début : Lundi 2025-07-14 23:00:00

2025-07-14

Comme chaque année, le 14 juillet sera l’occasion de nombreuses animations à Vouzan dont un magnifique feu d’artifice pour clôturer les festivités.

Salle des fêtes Le bourg Vouzan 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 90 78 mairie@vouzan.fr

English :

As every year, July 14th will see a host of events in Vouzan, including a magnificent fireworks display to round off the festivities.

German :

Wie jedes Jahr wird der 14. Juli in Vouzan Anlass für zahlreiche Veranstaltungen sein, darunter ein prächtiges Feuerwerk zum Abschluss der Feierlichkeiten.

Italiano :

Come ogni anno, il 14 luglio a Vouzan si terranno numerosi eventi, tra cui un magnifico spettacolo pirotecnico per concludere i festeggiamenti.

Espanol :

Como todos los años, el 14 de julio se celebrarán numerosos actos en Vouzan, incluido un magnífico espectáculo de fuegos artificiales como colofón de las fiestas.

L’événement Feu d’artifice à Vouzan Vouzan a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême